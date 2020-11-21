نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم فياريال: أهدرنا الفوز على ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى جيرارد مورينو، نجم فياريال، سعادته بالتعادل مع ضيفه ريال مدريد (1/1)، اليوم السبت، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن فريقه أتيحت أمامه الفرص، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة الثانية من المباراة، لكن مورينو أدرك التعادل لفياريال، من ضربة جزاء في الدقيقة 76 .

وتطور الأداء الهجومي لفياريال بشكل واضح، خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى الفريق الملكي أكثر من مرة، لكنه نجح فقط في انتزاع نقطة التعادل.

وقال مورينو عن ذلك: "نشعر بأن الفرص أتيحت أمامنا للفوز بالمباراة، أجرينا تغييرات بين الشوطين.. وفي النهاية نحن سعداء بالنتيجة".

وأضاف: "علينا تثبيت أقدامنا، لأننا ندرك أنه لا يزال أمامنا موسم طويل".