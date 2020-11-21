التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي من موقعة الزمالك وإف سي مصر بالكأس

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الفريق الأول لكرة القدم مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك مع نظيره نادي مصر بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد السويس الجديد في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” ويوسف إبراهيم “أوباما” وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بتأمين دفاعي ومحاولات من الزمالك لفتح ثغرات من الجانبين والعمق وتعرض إمام عاشور لإصابة بعد تدخل قوي في وسط الملعب لكنه أكمل المباراة .

وانطلق كاسونجو من الجانب الأيسر في محاولة هجومية من الزمالك بعد مجهود فردي لكنه أنهى الهجمة بتسديدة في يد حارس المرمى وليد توفيق في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وانطلق كاسونجو خلف دفاع نادي مصر واستقبل الكرة ليسددها في الشباك لكن الحكم احتسب الكرة تسلل بعدها عاد لتقنية الفيديو وأكد قراره بإلغاء الهدف في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وسيطرة تامة من الزمالك على منطقة الوسط ومحاولات لاختراق الدفاع ويحصل عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة لكنها تمر دون خطورة .

وحصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 18 نفذها شيكابالا على القائم القريب حاول عليها مصطفى محمد بتسديدة مباشرة لكنها تعلو العارضة دون خطورة .

واستمرت محاولات الزمالك من العمق والجانبين لكن تألق وليد توفيق ودفاع نادي مصر حال دون خطورة على المرمى .

ويحاول الزمالك مجددا بتمريرة طولية من وسط ملعب داخل منطقة جزاء نادي مصر بإتجاه يوسف أوباما المنطلق خلف مدافعي الفريق لكن الكرة كانت أقرب للحارس وليد توفيق في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وانطلق كاسونجو في الدقيقة 26 ليتوغل في المنطقة ويحاول المرور ويتحصل على ركلة جزاء يحتسبها الحكم لكن يتراجع عنها بعد إعلان المساعد تسلل كاسونجو في بداية اللعبة .

وتستمر محاولات الزمالك من الجانبين لكن تأمين دفاع نادي مصر حال دون خطورة .

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب اللاعبين بعدها عادت لتستأنف من جديد بضغط زملكاوي لمحاولة فتح ثغرة بدفاع نادي مصر لكن دون خطورة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء بعد خطأ في وسط الملعب بعدها يحاول شيكابالا بتسديدة تخرج بعيدة عن مرمى نادي مصر إلى خارج الملعب في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وحاول إمام عاشور بتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تخرج بعيدة عن مرمى نادي مصر إلى خارج الملعب في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

وتسديدة من إمام عاشور تصطدم باحد لاعبي نادي مصر وتصل في يد وليد توفيق حارس نادي مصر في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

وخطأ لصالح الزمالك على حدود منطقة جزاء نادي مصر يستعد لتنفيذها شيكابالا بتسديدة مباشرة لكنها ترتطم بالحائظ وتخرج بعيدا عن الخطورة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول شهدت هجمة لنادي مصر حاول إبعادها جنش لكنه أخطأ بها ثم عادت للاعب نادي مصر في الجانب الأيسر لكن شتتها الدفاع دون خطورة .

ويحاول كاسونجو استلام الكرة داخل المنطقة لكنه كان في موقف تسلل بعدها كرة سريعة للزمالك حاول عليها أوباما في المنطقة لكن أنقذها الحارس في النهاية لينهي الخطورة .

ويتوغل شيكابالا في الدفاعات ويمررها على حدود المنطقة لإمام عاشور ليتعرض للعرقلة ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها شيكابالا قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني شارك الفريق بنفس التشكيل الأساسي واستمرت المباراة على وتيرة واحدة بمحاولات هجومية من الزمالك وتأمين دفاعي من نادي مصر .

ومحاولة للزمالك من وسط الملعب وركلة حرة لكنها تمر دون خطورة بعدها محاولة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله جمعة انتهت بعرضية مرت مباشرة إلى خارج حدود الملعب في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

ومحاولة هجومية جديدة للزمالك من الجبهة اليمنى أنهاها شيكابالا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كابونجو كاسونجو برأسية قوية إصطدمت بأحد مدافعي نادي مصر وتحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وتم تنفيذ الركنية على يمين مرمى نادي مصر، بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم محمود علاء برأسية قوية مرت إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة 57 من عمر المباراة .

ودفع الجهاز الفني بأحمد سيد “زيزو” بدلا من كاسونجو في الدقيقة 58 من عمر المباراة لمحاولة تنشيط الجانب الهجومي .

وفي الدقيقة 61 يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إمام عاشور بداعي التدخل بعنف مع لاعب نادي مصر ليكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى نادي مصر في الدقيقة 64 نفذها زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا من على القائم الأول للمرمى بعيدا عن المنطقة .

وحاول الزمالك فك شفرة الدفاعات بتسديدة قوية عن طريق أحمد عيد من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الزمالك أبعدها حارس المرمى بأطراف الأصابع إلى ركلة ركنية في الدقيقة 69 من عمر المباراة مرت عرضية وشتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء نادي مصر، نفذها زيزو بعرضية قوية إلى داخل المنطقة مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

ودفع الجهاز الفني بطارق حامد بدلا من إسلام جابر في الدقيقة 74 من عمر المباراة .

وتوقفت المباراة لشرب السوائل والتقاط الأنفاس وعادت لتستأنف من جديد بهجوم من الزمالك واعتماد من نادي مصر على المرتدات المتفرقة التي لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

وهجمة جديدة للزمالك من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية عن طريق شيكابالا إلى داخل منطقة الجزاء وصلت مباشرة لحارس المرمى في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعدها هجمة جديدة لكنها تنتهي بتسلل على زيزو .

ومن أحدى المرتدات من نادي مصر تصل من لالا إلى عبدالرحمن جندية اللاعب البديل ليستقبل الكرة داخل المنطقة ويسددها أرضية قوية تسكن على يمين جنش معلنا تقدم نادي مصر بهدف دون رد في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وبعد الهدف استمر ضغط الزمالك لمحاولة تعديل النتيجة ودفع الجهاز الفني بأسامة فيصل بدلا من أحمد عيد لتنشيط الجانب الهجومي في الدقائق الأخيرة وسط تكتل دفاعي من لاعبي نادي مصر .

ومرر عبدالله جمعة كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتطمت بيد مدافع نادي مصر لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب رغم مطالبة لاعبي الزمالك باللجوء للفار .

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع استمرت المحاولات الزملكاوية بها وتكللت في الدقيقة 96 من عمر المباراة بتسديدة من أسامة فيصل على يمين الحارس معلنا التعادل بهدف لكلا الفريقين بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا اللجوء للوقت الإضافي .