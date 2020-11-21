ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاط

ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاطأفلت فريق فياريال من الهزيمة على ملعبه أمام ريال مدريد وتعادل معه 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل ريال مدريد إهدار النقاط في الدوري.

وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة لكن جيرارد مورينو أدرك التعادل لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76، بعد خطأ من الحارس كورتوا.

وافتقد ريال مدريد جهود العديد من لاعبيه بسبب الإصابات وكذلك عدوى كورونا، وعلى رأسهم القائد سيرخيو راموس ونجم الهجوم كريم بنزيمة وكاسيميرو ولوكا يوفيتش وفيديريكو فالفيردي.

وأخفق ريال مدريد بذلك في استعادة توازنه بعد الهزيمة في مباراته السابقة بالدوري أمام فالنسيا وأهدر نقطتين أخريين أمام فياريال.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع رافعا رصيده إلى 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد.