أتلتيكو مدريد يتقدم على برشلونة بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد.

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: لورينتي - كوكي - ساؤول - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.

ويحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.