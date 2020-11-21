الرياضة

حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات في إفتتاح الجولة الثانية للموسم الجديد من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد كلاً من : 

- منوف ومشيرف الساعة 12 ملعب منوف : أحمد العربي - عبد الله جبريل - أمين خالد .

- مسجد الخضر وجزي  الساعة 11 ملعب الباجور : اسراء حمودة - أحمد نبيل - أحمد جمال

- سبك الضحاك وكفر الباجور الساعة 1 ملعب الباجور :   أحمد نبيل - اسراء حمودة - أحمد جمال

- العراقية وميت عافية الساعة 12 ملعب الشهداء :  محمد عبد الله - أحمد مصطفى - محمد جلال.

 - كفر عشما وكمشيش الساعة 12 ملعب كفر عشما : سعيد جمعه - معاذ محي - محمد محي.

- كفر ربيع وطوخ دلكة الساعة 12 ملعب تلا : أحمد عبد الرازق - طارق الشهدي - أحمد الصفطي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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