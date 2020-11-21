نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات في إفتتاح الجولة الثانية للموسم الجديد من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية. ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد كلاً من : - منوف ومشيرف الساعة 12 ملعب منوف : أحمد العربي - عبد الله جبريل - أمين خالد . - مسجد الخضر وجزي الساعة 11 ملعب الباجور : اسراء حمودة - أحمد نبيل - أحمد جمال - سبك الضحاك وكفر الباجور الساعة 1 ملعب الباجور : أحمد نبيل - اسراء حمودة - أحمد جمال - العراقية وميت عافية الساعة 12 ملعب الشهداء : محمد عبد الله - أحمد مصطفى - محمد جلال. - كفر عشما وكمشيش الساعة 12 ملعب كفر عشما : سعيد جمعه - معاذ محي - محمد محي. - كفر ربيع وطوخ دلكة الساعة 12 ملعب تلا : أحمد عبد الرازق - طارق الشهدي - أحمد الصفطي.