نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات في إفتتاح الجولة الثانية للموسم الجديد من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.
ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد كلاً من :
- منوف ومشيرف الساعة 12 ملعب منوف : أحمد العربي - عبد الله جبريل - أمين خالد .
- مسجد الخضر وجزي الساعة 11 ملعب الباجور : اسراء حمودة - أحمد نبيل - أحمد جمال
- سبك الضحاك وكفر الباجور الساعة 1 ملعب الباجور : أحمد نبيل - اسراء حمودة - أحمد جمال
- العراقية وميت عافية الساعة 12 ملعب الشهداء : محمد عبد الله - أحمد مصطفى - محمد جلال.
- كفر عشما وكمشيش الساعة 12 ملعب كفر عشما : سعيد جمعه - معاذ محي - محمد محي.
- كفر ربيع وطوخ دلكة الساعة 12 ملعب تلا : أحمد عبد الرازق - طارق الشهدي - أحمد الصفطي.