نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة يدعم صفوفه بـ "جون كونجا" لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الجهاز الفني لفريق المنصورة على توقيع اللاعب الكاميرونى چون كونجا، قادما من صفوف الترسانة، لتدعيم صفوفه، استعداداً لدوري القسم الثاني.



وقام اللاعب بالتوقيع على عقود إنضمامه للمنصورة، لمدة لموسمين بحضور المدير الفنى ياسر عبدالواحد ووكيل اللاعب أحمد المحلاوى.



ويجيد اللاعب فى مركز الوسط الأيسر ولعب من قبل في صفوف فرق كيما أسوان والترسانة قبل أن ينتقل للمنصورة.



ويستعد المنصورة لأولى مواجهاته بدورى القسم الثانى حيث يستضيف بيلا الأربعاء المقبل بستاد المنصورة.