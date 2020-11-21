نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وليفربول وميعاد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد مباراة ليستر سيتي وليفربول، بعد غياب دام لمدة طويلة نظرًا للظروف الجديدة من انتشار الوباء وتوقف جميع المباريات بجميع الدوريات، الآن تعود مباريات الدوري الإنجليزي لتبدء مرة أخرى ووصلت حتى الآن للجولة رقم ثمانية في مباريات الدوري الإنجليزي، وبمشيئة الله ستبدأ الدورة التاسعة بين فريقي ليفربول وليستر سيتي بيوم الأحد القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، ومعروف عن تلك المباريات أنها مباريات رائعة وممتعة وتتم بين المحترفين فقط، وعاد الفريق الأحمر ليحتل مكانته من جديد بعد ذلك التوقف، ولذلك نجد أن جميع مشجعي الكرة حول العالم ينتظرون تلك المباراة بشكل خاص ومباريات الدوري الإنجليزي بشكل عام ويتساءلون جميعًا عن موعد مباراة الريدز مع ليستر سيتي.

ميعاد مباراة ليستر سيتي وليفربول

ستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ليستر سيتي على أراضي ملعب آنفيلد، وذلك بالرغم من المشاكل التي تواجه المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب ولكنه يؤكد فوز فريقه الحتمي بمشيئة الله، وستشهد المباراة غياب اللاعب المصري المتألق محمد صلاح حتى يتم شفائه مرة أخرى داعين الله له بالشفاء العاجل وأن يعيد إليه عافيته مرة أخرى، ويتابع مدرب ليفربول يورجن كلوب المشجعين للنادي بأن صحة محمد صلاح تتحسن مع الوقت فلا خوف عليه.

ونجد أن فريق ليفربول حتى الآن يملك 17 نقطة في نقاطه، وفريق ليستر سيتي رصيده من النقاط هو 18 نقطة حتى الآن، وستكون المباراة القادمة شيقة وشديدة بين الفريقين.

قنوات عرض مباراة ليفربول وليستر سيتي

وسيتم بث المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت beIN sport بالمواعيد التالية: