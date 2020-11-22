بـ سوبر هاتريك.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على هيرتا برلين 5-2 في البوندسليجا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح كونها التسجيل لـ هيرتا برلين بهدف في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يعادل إيرلينج هالاند النتيجة لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 47.

وأضاف هالاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49، أعقبه بثالث في الدقيقة 62، ثم هدف رابع عن طريق رافاييل جيريرو في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 79، أحرز كونها هدف ثاني لـ هيرتا برلين من ضربة جزاء، قبل أن يعود هالاند مضيفًا الهدف الخامس لـ دورتموند، موقعًا على السوبر هاتريك الخاص به.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 18 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هيرتا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.