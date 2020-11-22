عصام مرعي: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي.. وتكريم محمد صلاح واجب

قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك هما الأكبر من ناحية الميزانية في الوطن العربي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك يعقدان صفقات سوبر بسبب ميزانيتهم الكبيرة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية".

وتطرق عصام مرعي في حديثه عن محمد صلاح وإصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "نتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح وتكريمه من قبل مسئولي اتحاد الكرة لافتة طيبة وهو أمر واجب لتقدير نجمنا الذي يمثل اسم مصر في الخارج".

وتغلب فريق الزمالك على اف سي مصر بهدفين مقابل هدف دفي المباراة التى أقيمت فى إطار ربع نهائي كأس مصر على ملعب استاد السويس الجديد ويتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر ويواجه طلائع الجيش.

تقدم اف سي مصر بهدف أول للاعب عبدالرحمن مجدى فى الدقيقة 85 فيما تعادل اسامة فيصل فى نهاية الوقت الأصلي وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

واحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 114 بعدما استدعاه VAR عقب عدم احتسابه لها، بعد عرقلة عبد الله جمعة ومثل مواجهة سموحة في دور الثمانية، سجل زيزو هدف التقدم في الدقيقة 116 ليعلن انتصار الزمالك بالمباراة الصعبة.

ونجح أحمد سيد زيزو البديل فى تكرار نفس سيناريو مباراة سموحة فى دور الثمانية وسجل فى نفس الدقيقة 116 هدفا فى مرمى الفريق السكندرى فى المباراة التى لجأ خلالها الفريقين إلى الأشواط الإضافية أيضا.

وساهم البدلاء فى صنع الفارق والمساهمة فى عمل ريمونتادا وفي الشوط الثاني، حاول الزمالك الضغط، وشارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من كاسونجو في الدقيقة 59 وتدارك باتشيكو الأمور وقام بإشراك أسامة فيصل بدلا من أحمد عيد، تغيير كان له مفعول السحر وفي الدقيقة الأخيرة من الـ 6 دقائق المحتسبة كوقت بدلا من الضائع، هيأ مصطفى محمد الكرة برأسه لفيصل داخل منطقة الجزاء، ليسدد صاروخا من داخل المنطقة سكنت شباك وليد توفيق لتتجه المباراة للأوقات الإضافية ومع بداية الوقت الإضافي، شارك محمد عبد السلام بدلا من شيكابالا.

واتسم اللقاء بإلغاء الاهداف والتسلل وبات الكونجولى كابونوجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك ملك التسلل فى الشوط الأول حيث تعرض إلى ثلاث مواقف أدت إلى إشهار الحكم المساعد راية التسلل.

وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغائه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل فى الدقيقة التاسعة وقام حكم اللقاء محمود عاشور بإلغاء قراره الذى احتسبه فى الدقيقة 25 بركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك كابونجو كاسونجو بعد لمس مدافع اف سي مصر الكرة بيده وبدوره قام الحكم المساعد برفع الراية واحتساب الكرة تسلل وعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك ومرر يوسف أوباما فى الدقيقة 39 كرة داخل منطقة الجزاء تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع اف سي مصر وسدد الكرة تعلو العارضة ليحتسبها حكم اللقاء تسلل بعد رفع المساعد راية التسلل وتعرض فى الوقت بدل الضائع إمام عاشور للعرقلة أمام منطقة الجزاء سددها شيكابالا تمر إلى جوار مرمى الحارس.

وفى الشوط الإضافى الأول بهجمة عنترية لمهاجم الزمالك مصطفى محمد وحاول مراوغة حارس إف سي مصر إلا أن حكم اللقاء إحتسبها تسلل بناء على راية الحكم المساعد وفى الدقيقة 99 احتسب حكم المباراة محمود عاشور ركلة جزاء لصالح أسامة فيصل بعد احتكاك مدافع اف سي مصر داخل منطقة الجزاء ثم تراجع عن القرار بعد العودة الى تقنية الفيديو وقام بطرد لاعب اف سي مصر حسنى ذكى واحتسب اللعبة ركلة حرة وألغى ضربة الجزاء وسدد محمود علاء كرة قوية برأسه فى نهاية الشوط الإضافى الأول تمكن وليد توفيق حارس مرمى المنافس من الإمساك بها. وبدأ لاعبى الزمالك مجريات الشوط الإضافى الثاني بضغط زملكاوى وألغى حكم المباراة محمود عاشور هدفا سجله مصطفى محمد بداعي التسلل



بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتعرض فى الدقيقة الأولى إمام عاشور للعرقلة من جانب لاعب اف سي مصر ومنحه محمود عاشور حكم اللقاء ركلة حرة وأرسل شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة الثالثة تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع المنافس وسدد الكرة يمسكها حارس المرمى بصعوبة.

وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغاءه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل فى الدقيقة التاسعة ونجح مدافع اف سي مصر فى الدقيقة 17 فى إفشال محاولة شكيابالا فى التوغل الى داخل منطقة الجزاء وحصل يوسف أوباما على ركلة حرة إثر تعمد لاعب المنافس شده فى الجبهة اليمني وإسقاطه على الأرض بالدقيقة 18.

وأرسل فى الدقيقة 20 إمام عاشور كرة طولية تصل إلى داخل منطقة الجزاء ينجح حارس إف سي مصر فى الإمساك بها قبل أن يصل إليها يوسف أوباما وإحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 22 ركلة حرة ضد رضا الويشي مهاجم اف سي مصر لإرتكابه خطأ ضد محمود علاء مدافع الزمالك وسدد أحمد عادل لاعب أف سي مصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 23 تمر إلى جوار مرمى محمود جنش حارس القلعة البيضاء.

وقام حكم اللقاء محمود عاشور بإلغاء قراره الذى احتسبه فى الدقيقة 25 بركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك كابونجو كاسونجو بعد لمس مدافع اف سي مصر الكرة بيده وبدوره قام الحكم المساعد برفع الراية وإحتساب الكرة تسلل وعدم إحتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمود علاء فى الدقيقة 30 بعد إرتكابه خطأ ضد مهاجم فريق اف سي مصر رضا الويشي وأطلق شيكابالا فى الدقيقة 34 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مرمى اف سي مصر.

مرر يوسف أوباما فى الدقيقة 39 كرة داخل منطقة الجزاء تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع اف سي مصر وسدد الكرة تعلو العارضة ليحتسبها حكم اللقاء تسلل بعد رفع المساعد راية التسللل وشهدت مجريات الشوط الثاني استحواذ لاعبي الزمالك على منتصف الملعب وفشل شيكابالا فى السيطرة على الكرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 47 ونجح مدافع اف سي مصر فى إبعادها الى منتصف الملعب.