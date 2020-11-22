نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث مباريات في الاسبوع الثانى بدوري الشباب بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الأحد ثلاث مواجهات هامة في الثانية عشر ظهراً، بالاسبوع الثانى بالمجموعة "الاولي" من دورى مراكز الشباب بالسويس موسم 2020-2021.



ففي المباراة الاولي، يستقبل مركز الشباب المدينة نظيرة مركز شباب الشلوفة على ملعب شباب المدينة، حيث يدخل الفريقين للمباراة من أجل الفوز بعد الخسارة في المواجهة الأولي.



وفي المباراة التانية، يستضيف ملعب شباب السلام ، مباراة شباب الرائد و الحرية، ويسعى شباب الرائد تحقيق الفوز واضافة ثلاث نقاط جديدة الى رصيدة بعد فوز غالي الجولة الماضية، في المقابل يريد فريق الحرية تعويض خسارة الاسبوع الماضى والحصول علي الثلاث نقاط.



وفي المباراة الثالثة، يلتقي مركز شباب المثلث بنظيرة مركز شباب قرية عامر في قمة هذا الاسبوع حيث كل فريق لدي ثلاث نقاط بعد الفوز الجولة الاولي.



ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:



1- المثلث 3 نقاط

2- القرية 3 نقاط

3- الرائد 3 نقاط

4- المدينة بلا نقاط

5- الشلوفة بلا نقاط

6- الحرية بلا نقاط