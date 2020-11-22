نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رأى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفريق كان يستحق ما هو أكثر من التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل مع مضيفه فياريال 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نشرها نادي ريال مدريد بموقعه على الإنترنت :خسرنا نقطتين، لكن يجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا أداء جيدا.

وأضاف :بالنظر إلى المباراة التي قدمناها، كنا نستحق المزيد، ولاسيما في الشوط الأول. أنا مستاء لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.

وتابع : سيطرنا على مجريات المباراة لكنهم نجحوا في إدراك التعادل. هذا أمر ممكن في كرة القدم. كان لدينا اليوم فرصة للفوز بالنقاط الثلاث، ومن المؤسف أننا لم نحصدها.