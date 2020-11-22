الرياضة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

رأى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفريق كان يستحق ما هو أكثر من التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل مع مضيفه فياريال 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نشرها نادي ريال مدريد بموقعه على الإنترنت :خسرنا نقطتين، لكن يجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا أداء جيدا.

 

وأضاف :بالنظر إلى المباراة التي قدمناها، كنا نستحق المزيد، ولاسيما في الشوط الأول. أنا مستاء لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.

 

وتابع : سيطرنا على مجريات المباراة لكنهم نجحوا في إدراك التعادل. هذا أمر ممكن في كرة القدم. كان لدينا اليوم فرصة للفوز بالنقاط الثلاث، ومن المؤسف أننا لم نحصدها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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