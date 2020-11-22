الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع نجم بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حسم صفقة حارس مرمى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يرفض التعاقد مع حارس بيراميدز

رفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء تحفظ مسؤولو القلعة الحمراء، وفقا لوجهة نظر فنية في أحمد الشناوي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي لجنة التخطيط، يفضلوا التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد وافق مسبقا على رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، إلى بيراميدز في صفقة تبادلية مقابل لاعب من الفريق السماوي، سيحدده موسيماني بعد مباراة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.