نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخضع لمسحة كورونا غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الأحد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على نظيره نادي مصر بهدفين مقابل هدف في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.