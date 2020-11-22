فرج عامر: رحلة الصيد مع الخطيب وحسن حمدي ليس لها علاقة بالزمالك.. فيديو

أبدي المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اندهاشه من التعليقات حول الصورة التي تم نشرها له في الجونة بصحبة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في رحلة صيد.

وقال فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن علاقة صداقة تجمعه منذ سنوات طويلة بحسن حمدي ومحمود الخطيب وحسن مصطفي، وتجمعهم دائما جلسات مودة، ومعهم جمال الجارحي.

وتابع: دي حاجة شخصية وليس لها علاقة بنادي الزمالك نهائيا، وأنا أكثر رئيس نادي خدم الفريق الأبيض في إنتقال اللاعبين من سموحة للقلعة البيضاء.

وأضاف: لم نتحدث في أي شئ خاص بالكرة ولا بإنتقال اللاعبين، وكنا فقط في إجازة ورحلة صيد.

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري .

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وعينت شبكة قنوات بي إن سبورتس، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، معلقًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

وستنقل شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة نهائي المسابقة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، على قناتين وهما beIN Sports HD 1، و beIN Sports HD 7.

وتنقل أيضًا قناة TIME SPORTS على التردد الأرضي، مباراة فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق المخضرم مدحت شلبي.