نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الزمالك بعد طرد إمام عاشور أمام نادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

وأكد حمادة أنور في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " إمام عاشور مؤدب ومعملش حاجة في مباراة مصر وينقصة بعض الخبرات".

وتابع: "إمام عاشور له مستقبل كبير ومؤثر ضمن صفوف نادي الزمالك وفقط ينقصه بعض الخبرات".

وأتم: "اضطررنا للاعتماد على مصطفى محمد في لقاء اليوم بسبب الإصابة المفاجأة التي تعرض لها أوناجم قبل لقاء اليوم".