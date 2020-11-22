نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجأت دائمًا على مدار التاريخ.

وأكد حمادة أنور في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي إف سي مصر رغم بيعه إلى نادي زد والدوري مليئ بالأمور الغريبة".

وعن شكوى نادي إف سي مصر، شدد: "المباراة انتهى ولكن إحنا كنا عاوزين نعرف إحنا بنلاعب نادي أيه ولكن الماتش خلص ونركز في المرحلة المقبلة".

وأتم: "مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني"