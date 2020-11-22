عمر ربيع ياسين: وائل رياض سبب استقالة ماجد سامي من وادي دجلة.. فيديو

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أسباب استقالة المهندس ماجد سامي، من منصبه في نادي وادي دجلة.

وقال عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "نمبر وان"، المذاع علي قناة "النهار"، إن ماجد سامي تقدم باستقالته من وادي دجلة بسبب تمسك شقيقه عادل ببقاء وائل رياض رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي.

وتابع: المهندس ماجد كان يرغب في إقالة وائل رياض "شيتوس"، بسبب وجود بعض المشاكل في قطاع الناشئين، مشيرا إلى أن شقيقه تمسك باستمراره ورفض توصية المهندس ماجد سامي ليتقدم الأخير باستقالته.

وأختتم: عقب إعلان ماجد سامي عن استقالته تدخل أحد أفراد العائلة لإقناعه بحذف البوست الذي قام بكتابته وحل الأمور مع شقيقه.

وكان ماجد سامي رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة كتب عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، قائلا: لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح.. وداعا وداي دجلة، دون الإفصاح عن كوالس قراره المفاجئ.

وأوضح وادى دجلة الأمر في بيان جاء فيه: المهندس ماجد سامي أحد المؤسسين و المساهمين اللذين عكفوا على خدمة هذا الكيان و عملوا جاهدين خلال السنوات الماضية على فصل الملكيه عن الإداره و جلب الكفاءات اللازمة لادارة المنظومة و تحقيق اهدافها مع توفير الاستقلالية و الحرية اللازمين لتسير اعمالهم و الوصول للنتائج المحددة و المرجوة.

واذ نؤكد ان الهيكل الإداري للشركة والأندية ظل كما هو بدون اي تغيير خلال الثلاث سنوات الماضية، كما ان رؤية الشركة وخططها واستراتيجيتها المستقبلية الخاصة بتوسعاتها ومشروعاتها تبقى كما هي وفقًا للخطط المعلن عنها مسبقًا و تعمل بشكل طبيعى وفقًا للهيكل الادارى الحالي دون اي تغيير".

وخاص وادي دجلة أول موسم في الدوري المصري فى موسم عام 2010-2011

ولم يهبط دجلة منذ وصوله إلى الدوري المصري لأول مرة، واحتل المركز الخامس مرتين خلال موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز له في الدوري.

وأنهى دجلة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 15 لينجو من الهبوط بعدما جمع 35 نقطة.