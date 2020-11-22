نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني عقب سقوط برشلونة على يد أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق أتلتيكو مدريد أن يفوز على نظيره برشلونة بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت 21 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

1-ريال سوسيداد 20 نقطة

2- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

3- فياريال 19 نقطة

4- ريال مدريد 17 نقطة

5- غرناطة 14 نقطة

6- قادش 14 نقطة

7- إشبيلية 13 نقاط

8- إلتشية 12 نقطة

9- ريال بيتيس 12 نقطة

10- خيتافي 11 نقطة

11- برشلونة 11 نقطة

12- فالنسيا 11 نقطة

13- أوساسونا 10 نقاط

14- أتلتيك بلباو 9 نقاط

15- ألافيس 9 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 7 نقاط

18- ليفانتي 7 نقاط

19- بلد الوليد 6 نقاط

20- ويسكا 6 نقاط