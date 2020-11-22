علاء عبد الغني: المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات وجاهزون لأفريقيا

قال علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن تأهل الفريق إلى البطولات الأفريقية من بوابة الكونفدرالية بعد غياب استمر 15 عاما، تكلل بعد تعب ومجهود كبير للغاية، من منظومة الكرة في النادي لاعبين ومسئولين وجهاز فني.

وأكد عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، جاهزية المقاولون لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار مدرب الذئاب إلى أن النادي استعد بقوة لمواجهة أرتا سولار وتدرب جيدًا خلال الفترة الماضية، متمنينًا تقديم الفريق لمباراة جيدة، من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

وأوضح عبد الغني أن المقاولون العرب ، فريق كبير، وثالث الأندية تتويجًا بالبطولات في مصر، وحصل على 3 بطولات أفريقية، ويملك كل المقومات لتحقيق نجاح إفريقي يليق باسم النادي ودعم مجلس إدارته.

وتابع مدرب المقاولون: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير، لكن الفريق لا يقف على أي لاعب ونحن نعمل كفريق ومنظومة كاملة، لسنا فريق الرجل الواحد".

وأتم:" تصنيف المقاولون بعد غيابه عن أفريقيا لفترة طويلة جعله يبدأ من دور الـ٦٤".

ويسافر المقاولون فجر الثلاثاء المقبل إلى جيبوتي استعدادا لمواجهة سولار، ويترأس البعثة، محسن صلاح رئيس النادي.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، صباح اليوم الأحد، لمسحة طبية للكشف عن كورونا وفقًا للبروتكولات المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصرى، وذلك للإطمئنان على جميع اللاعبين قبل السفر إلى جيبوتى بـ 48 ساعة لمواجهة فريق أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة ذئاب الجبل فى جيبوتى.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل "رابيد تيست" الذي خضع له اللاعبون مؤخرًا للاطمئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج.

وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

وكان المقاولون ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل، إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظرًا لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون بقيادة المدرب عماد النحاس، التحضير لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.

ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.

ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم 28 نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، 4-5-6 من شهر ديسمبر المقبل.

وعاد المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب 15 عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة.