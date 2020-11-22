أشهرهم عصام الحضري.. أبرز 5 أهداف لحراس المرمى أحدهما مسجل بـ جينيس.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس مرمى منتخب الأردن عامر شفيع، وهو يحرز هدفا لمنتخب بلاده أمام الهند، بعد أن استغل خطأ فادحا من حارس المنتخب الهندي الذي تقدم من مرماه.

يعود تاريخ الفيديو الي يوم 17 نوفمبر 2018 اثناء مباراة ودية جمعت بين منتخب الأردن مع نظيره منتخب الهند وانتهت بفوز الأردن بهدفين مقابل هدف .

ولكن شفيع ليس الأول، إذ خطف حراس المرمى الأضواء والشهرة من المهاجمين فى أحيان كثيرة بتسجيلهم لأهداف خرافية ولعل ابرزهم عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأهداف التي أحرزها حراس مرمى.

عصام الحضري

يوم 15 مارس عام 2002، التقى الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بكأس السوبر الإفريقي، وفي تلك المباراة، التي فاز بها الشياطين الحمر، أحرز عصام الحضري، حارس مرمى الفريق وقتها، الهدف الثالث، في الدقيقة 65، إذ أطلق الحضري الكرة من منتصف الملعب فدخلت في شباك الخصم بسبب تقدم حارسهم عن المرمى.

بيجوفيتش

عام 2014 دخل بيجوفيتش، حارس مرمى ستوك سيتي، إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل الهدف الذي سجله في شباك ساوثهامبتون بعدما شتت الكرة عقب مرور 13 ثانية فقط من بداية المباراة، لتسقط الكرة في شباك ارتور بوروك حارس ساوثهامبتون.

وبلغت المسافة التي قطعتها الكرة قبل أن تسكن الشباك 91.9 متر، ليصبح بذلك أطول هدف تضمه النسخة الأخيرة من سجل جينيس.

كارلو ليتيكا

منح كارلو ليتيكا، حارس مرمى فريق هايدوك سبليت الكرواتي فريقه فوزا ثمينا بتسجيله هدفا قاتلا بشباك الضيف إسترا 1961، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الكرواتي الممتاز عام 2018 ، ففي الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، حصل سبليت على ضربة حرة، وكانت النتيجة 2-2، فترك ليتيكا مرماه خاليا وشارك فريقه الفرصة الأخيرة لحصد النقاط الثلاث، وهذا ما حصل فعلا، إذ استطاع تحويل عرضية زميله إلى داخل شباك الضيوف برأسية متقنة.

كوفيسكي

شهدت نسخة 2018 من دوري البوسنة والهرسك الممتاز لكرة القدم هدف في وقت قاتل، سجله حارس مرمى فريق "زيليزنيكار" بمرمى ضيفه "سيروكي بريج" في الثواني الأخيرة من اللقاء لينقذ فريقه من الخسارة.

أشرف بخيت

أحرز أشرف بخيت، حارس مرمى نادي بلدية المحلة، هدفا "قاتلا"، في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه اتحاد نبروه، الخميس 30 مارس 2018.

وسجل أشرف بخيت هدف التعادل لفريق نادي بلدية المحلة، بعدما سدد ركلة حرة من منتصف الملعب، لتصطدم في يد حارس فريق اتحاد نبروه، وتسكن الشباك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، للمباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم.