مدرب يوفنتوس لـ رونالدو: استمر على هذا

اشاد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، بالأداء الذي قدمه كريستيانو رونالدو، نجم وهداف اليوفي، خلال مباراة كالياري، أمس السبت، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

سجل رونالدو هدفي المباراة، ليقود يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المتصدر ميلان.

وقال بيرلو في تصريحاته بعد المباراة لشبكة "DAZN": " رونالدو محترف عظيم كما نعلم جميعنا، كما يعد مثالًا لجميع من حوله سواء في المباريات أو التدريبات".

وأضاف "النصيحة الوحيدة التي يمكنني أن أقدمها له، هي أن يستمر على هذا".

وتابع: ديبالا عندما يكون جاهزًا سيشارك لوقت أطول في مركزه، لقد كان يتناول المضادات الحيوية على مدار الأيام العشرة الماضية بسبب الفيروس، لكنه تحسن اليوم".

وأردف: "اللاعبون يتغيرون لكن أسلوبنا في كرة القدم يظل كما هو. قمنا بعمل جيد في السيطرة على الكرة بالشوط الأول، واحتجنا لأداء مثل هذا لاستعادة الثقة".

وأتم: "عندما نعود من فترة التوقف الدولي يكون من الصعب دائمًا التركيز، لكننا قمنا بعمل جيد للحفاظ على الروح الصحيحة من البداية".

فاز فريق يوفنتوس على نظيره كالياري بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 38، قبل أن يعود مرة أخرى بعدها بـ 5 دقائق فقط، مضيفًا الهدف الثاني، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 16 في المركز الثاني، وتوقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" عن موعد مباراة بطولة كأس السوبر بين فريقي يوفنتوس ونابولي.

وسيشارك نادي يوفنتوس في مباراة بطولة كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، أما نادي نابولي فيشارك في البطولة بصفته كأس إيطاليا موسم 2019-2020.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" منذ قليل، أن مباراة بطولة كأس السوبر الإيطالي ستقام يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يناير للعام المقبل 2021، في إقليم ريجيو إيميليا الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد توج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، للمرة التاسعة في مسيرته، متفوقًا على منافسه نادي إنتر بنقطة وحيدة، أما نادي نابولي فتوج بكأس إيطاليا بعد فوزه على نادي يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بضربات الحظ الترجيحية.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم القاضي الإيطالي، باعتبار نادي نابولي خاسرا أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبًا في الدوري الايطالي.

وبحسب الصحف الإيطالية، فإن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف الذي قدمه نادس نابولي، وتأييد قرار القاضي الإيطالي.

وتأكد احتساب نتيجة خسارة نابولي من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة، وخصم نقطة من رصيده .

وكان القاضي الإيطالي قد حكم بخصم نقطة من رصيد نادي نابولي واعتباره منسحبًا أمام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة أمامه بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق.

وتغيب نادي نابولي عن حضور مباراته أمام يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه.

وقال "نابولي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نابولي يحترم القواعد والقانون دائمًا".

وكان القاضي الرياضي الإيطالي، قد أكد أن نادي نابولي لم يلتزم بالبروتوكول الموضوع ولم يقدم المستندات التي تساند موقفه، ليتم اعتباره منهزمًا مع خصم نقطة من رصيده.

ويُعد هذا السيناريو هو تكرار لما حدث بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من بطولة الدوري عندما تخلف الأخير عن حضور المباراة ليتم اعتباره منهزمًا بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.