نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على نادي مصر.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره إف سي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت 21 نوفمبر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس.

وبفوز الزمالك على نادي مصر يحجز الفارس الأبيض مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدا مع نظيره فريق طلائع الجيش الذي تأهله قبله لهذا الدور.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وستقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.