نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، ضيفا ثقيلا على حساب ليدز يونايتد، اليوم الأحد 22 نوفمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين أرسنال وليدز يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي تشكيل أرسنال المتوقع كالآتي :-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ديفيد لويز - جابريال - تيرني.

خط الوسط: نيلز - تشاكا - سيبايوس - بيليرين.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - اوباميانج - ويليان.

يذكر أن الجانرز قد خسروا المباراة الأخيرة في البريميرليج أمام أستون فيلا، بنتيجة 3-0 على ملعب الإمارات في لندن.