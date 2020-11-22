الرياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : أليسون بيكر. 

خط الدفاع: روبيرتسون، ريس ويليامز، ميلنر، ماتيب.

خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ماني، جوتا، فيرمينو.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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