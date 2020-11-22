نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي رين الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب رين الدولي فى فرنسا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي تشيلسي الإنجليزي صدارة المجموعة رفقة نظيره نادي إشبيلية الأسباني.