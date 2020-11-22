نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك هم الأكبر من ناحية الميزانية في الوطن العربي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك يعقدان صفقات سوبر بسبب ميزانيتهم الكبيرة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية".

وتطرق عصام مرعي في حديثه عن محمد صلاح وإصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "نتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح وتكريمه من قبل مسئولي اتحاد الكرة لافتة طيبة وهو أمر واجب لتقدير نجمنا الذي يمثل اسم مصر في الخارج".