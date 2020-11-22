نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يحسم عمر السعيد نجم هجوم الزمالك قراره النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء وذلك بعد أن تلقى عرضين للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن عمر السعيد تلقى عرضين أحداهما من إنبي والآخر من الإسماعيلي.

و ينتظر عمر السعيد عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك لمعرفة ما إذا كان سيستمر مع الفارس الأبيض في الموسم المقبل من عدمه.