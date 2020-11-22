الدوري الإيطالي.. ميلان في مهمة صعبة أمام نابولي.. وإنتر يستضيف تورينو

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح نابولي بقيادة جينارو جاتوزو في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري، لتقاسم الصدارة معه.

كان ميلان تعادل مع فيرونا 2 - 2، في الجولة الماضية، بينما تفوق نابولي على بولونيا بهدف دون رد.

وفشل نابولي في تحقيق الانتصار على ميلان في آخر 4 مباريات بمختلف المسابقات، حيث تفوق الروسونيري في مباراة وكان التعادل حاضر في ثلاث مباريات.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما ستواجد نابولي في المركز الرابع بـ 14 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

وتقام اليوم الأحد العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها إنتر ميلان مع تورينو، وروما ضد بارما.

إنتر ميلان ضد تورينو:

يتلقي فريق إنتر ميلان مع نظيره تورينو، في تمام الساعة الرابعة عصر، على ملعب جيوزيبي مياتزا، معقل الأفاعي.

ويأمل إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الكالتشيو.

وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام أتلانتا بارما 2- 2 ، وأمام أتلانتا 1 - 1.

على الجانب الآخر يسعى تورينو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للأبتعاد خطوة، عن مراكز الهبوط.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الت 17 بـ 5 نقاط.

روما ضد بارما:

يستضيف فريق روما نظيره بارما في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الأولمبيكو.

ويدخل روما مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مطاردة، إيه سي ميلان على صدارة الكالتشيو.

أمام فريق بارما فيطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، للأقتراب خطوة من منتصف الجدول.

وأنتهت آخر 3 مباريات لفريق بارما في مسابقة الدوري الإيطالي بالتعادل، حيث تعادل الفريق مع سبيزيا 2 - 2، ومع إنتر ميلان 2 - 2، ومع فيورنتينا 0 - 0.

ويتواجد فريق إنتر روما في المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط.

يذكر أن فريق يوفنتوس هو حامل النسخة الماضية، من مسابقة الدوري الإيطالي، بعد صراع طويل مع أتلانتا وإنتر ميلان.