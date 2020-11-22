بعد تعرضه للإصابة .. بيكيه مهدد بالغياب 6 أشهر عن صفوف برشلونة

أفاد تقرير إسباني، بأن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، مهدد بالغياب عن البلوجرانا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كان بيكيه تعرض لإصابة قوية في اليمني بعد تدخل من أنخيل كورويا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية الأولية، أثبت تعرض بيكيه لإصابة خطيرة في الركبة اليمني، وقد يحتاج إلى عملية جراحية، وسيغيب من فترة 4 إلى 6 أشهر".

وتابعت الصحفية الإسبانية، أن بيكيه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، خلال الساعات المقبلة، للتأكد من حجم الإصابة.

يذكر أن سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، تعرض لإصابة عضلية أيضا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

وفاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني. غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين. وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.