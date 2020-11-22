شوقى غريب يحتفل بذكرى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد .. فيديو

احتفى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي بذكرى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية العام الماضى وتتويج الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب.

وقال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد : اليوم 22/11/2019 أذكركم بالفوز ببطولة أفريقيا لأول مرة فى تاريخ مصر بالحب والاحترام والالتزام بارك الله فيكم جميعا.

أضاف : القادم أصعب وباتحادكم والتحامكم كأسرة واحدة سنحقق المستحيل .. مبروك.

وأرسل شوقى غريب مقطع فيديو وصور الاحتفال من جانب المنتخب الأوليمبي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو المقرر إقامتها فى صيف عام ٢٠٢١ بعدما حصد لقب بطولة أمم إفريقيا نهاية العام الماضي.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى نهائيات اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

قال المصدر ذاته : رمضان صبحي من حقه أن يشارك ضمن منافسات أولمبياد طوكيو الذى تم تأجيله إلى ٢٠٢١ رغم تخطيه سنه الـ ٢٣.

وتابع : الذى يهم فى الأمر توقيت التأهل لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الى منافسات الأولمبياد وليس بعد ذلك حيث كان عمر رمضان صبحي فى تلك المرحلة العمرية للبطولة الاوليمبية.

أضاف : رمضان صبحي ليس له علاقة بشأن التأجيل وترحيل انطلاق منافسات الدورة الأوليمبية من عام ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١ بسبب انتشار فيروس كورونا.

شدد على أن ترحيل موعد ضربة البداية من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية من عام ٢٠٢٠ إلى صيف عام ٢٠٢١ قرار يعود إلى اللجنة الأولمبية الدولية ولا دخل للمنتخبات الاولمبية ولاعبيها بذلك.

يذكر أن المنتخب الأولمبي توج بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية، على إثر فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف، في المباراة الختامية للدورة التي جرت باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تقدم المنتخب البرازيلي في الشوط الأول عبر رودريجو، ونجح المنتخب الأولمبي في قلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق كريم العراقي وأحمد ياسر ريان.

ورفع المنتخب الأولمبي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب البرازيلي عند 3 نقاط، وجاء المنتخب الكوري ثالثا برصيد نقطة وحيدة.

وانطلقت الدورة نهاية الاسبوع الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.

وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن تلقي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عرضا من نظيره اليابانى لخوض مباراة ودية بين الساموراي واوليمبي الفراعنة فى قادم الايام فى إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في مدينة طوكيو خلال شهر يوليو من العام المقبل.