ميدو يعلق على تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، على تأهل الأهلي والزمالك الصعب لنصف نهائي كأس مصر.

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر أمس السبت بعد فوز الأول على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، والثاني على نادي مصر بنفس النتيجة.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"امبارح الزمالك والاهلي طبيعي يبقوا بعيد عن مستواهم اللاعيبه قلقانه من الاصابات قبل ⁧‫ديربي القرن".

وأضاف:"‬⁩والاتنين مدربين بدأوا بتشكيل في محاوله للحفاظ على اللاعيبه الدوليه واعطاء بعض اللاعبين عدد دقايق لعب اكتر لتجهيزهم لكن الفرقتين حققوا اهدافهم بالتأهل..ماتشات الكاس دائما صعبه".