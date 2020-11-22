نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب السقوط أمام أتلتيكو مدريد.. تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي برشلونة في فخ الهزيمة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 20، ويتقاسم الصدارة مع فريق ريال سوسيداد، بينما يتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره دينامو كييف، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.