تعرف على موقف أجايي من المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، حقيقة موقف النيجيرى جونيور أجايى، جناح القلعة الحمراء، من المشاركة فى نهائى القرن أمام الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل.
وأكد أن جميع الفحوصات الطبية أثبتت سلامة جونيور أجايى وجاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.
وانتشرت العديد من الأقاويل عن إمكانية غياب المحترف النيجيرى، ولكن هذا الأحاديث غير صحيح، وسيشارك فى لقاء الزمالك وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى.
وتعرض جونيور أجايى لإصابة فى كاحل القدم خلال تدريبات الفريق الأخيرة.
واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.