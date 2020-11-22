تعرف على موقف أجايي من المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، حقيقة موقف النيجيرى جونيور أجايى، جناح القلعة الحمراء، من المشاركة فى نهائى القرن أمام الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل.

وأكد أن جميع الفحوصات الطبية أثبتت سلامة جونيور أجايى وجاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وانتشرت العديد من الأقاويل عن إمكانية غياب المحترف النيجيرى، ولكن هذا الأحاديث غير صحيح، وسيشارك فى لقاء الزمالك وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى.

وتعرض جونيور أجايى لإصابة فى كاحل القدم خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.