نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على وست بروميتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على نظيره وست بروميتش ألبيون، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 56 من الشوط الثاني، من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 يحتل بها المركز التاسع، بينما ظل وست بروميتش ألبيون في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره بلدية أسطنبول، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.