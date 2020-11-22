نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين للدوران مجددا، يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، حين تنطلق منافسات الجولة الخامسة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتشهد الجولة ديربي الرياض المنتظر بين الهلال وغريمه النصر،على ملعب الملك فهد، فيما سيكون أهلي جدة على موعد مع مباراة نارية أمام فريق الشباب، على ملعب الجوهرة المشتعلة.

وسيواجه الاتحاد نظيره الفيصلي، وسيلتقي الرائد بفريق أبها، وضمك أمام العين، فيما سيلعب القادسية أمام فريق الباطن.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الثلاثاء من ذات الشهر، بمبارتين قويتين حين يلتقي التعاون بنظيره الوحدة، والاتفاق بفريق الفتح.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط، حصدهم من فوز مقابل ثلاث هزائم.