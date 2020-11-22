الرياضة

مالية كفر الزيات يتعاقد مع أحمد مبروك أوكا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات في إبرام التعاقد مع  أحمد مبروك أوكامهاجم فريق مياة البحيرة لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات دوري الممتاز "ب" .

ووقّع اللاعب عقود انضمامه للفريق بعقد يمتد لـ"موسمين"، في حضور وكيل اللاعب ومجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات.

وقد أبرم الفريق التعاقد مع أحمد مبروك أوكا نظرًا لقدرات اللاعب الفنية العالية، وتقديمه مستوي مميزًا مع فريقه السابق قبل رحيله عنه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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