أرسنال في ضيافة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، ضيفا على نظيره ليدز يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب "أيلاند رود"، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، 2، بتعليق يوسف سيف.

ويدخل أرسنال المباراة في المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي لديه 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على ليدز يونايتد الذي يتواجد في المركز الـ 15.

ويسعى آرسنال في المباراة لتحقيق الفوز من أجل الحصول على الثلاث نقاط، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويفتقد أرسنال اليوم، لخدمات نجمه المصري محمد النني، الذي أصيب بفيروس كورونا مع منتخب الفراعنة، خلال فترة التوقف الدولي. ووصل محمد النني إلى إنجلترا في حالة جيدة، بعد فترة العزل التي قضاها في مدينة الغردقة بمصر، بعد تمسك آرسنال بعودته رغم استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها. ويسعى آرسنال لتجهيز النني للحاق بالمباريات في المرحلة القادمة، خاصة أن الفرعون الصري من العناصر الأساسية في تشكيلة الجانرز. ويلتقي اليوم أيضًا، فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، اليوم، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها. ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، خلف ليستر سيتي الثالث بنقطة واحدة. ويتطلع ليفربول حامل اللقب، لتحقيق الفوز على ليستر سيتي، ليتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي، الذي يحتلها توتنهام، رغم الإصابات التي ضربت نجوم الفريق في الفترة الأخيرة. وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه سيقاتل بكل قوة، رغم أنه سيفتقد الكثير من العناصر الأساسية. ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، وويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ. وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

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