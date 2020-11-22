أبرزهم محمد صلاح.. 8 غيابات عن موقعة ليفربول وليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية موقعة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، بين ليفربول وليستر سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و2، بتعليق عصام الشوالي.

ليفربول ضد ليستر سيتي:

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على ليستر سيتي، في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة توتنهام على الصدارة.

أما فريق ليستر سيتي فيطمح في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لاستعادة صدارة البريميرليج مجددا.

وكان ليفربول تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في الجولة الماضية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تغلب ليستر سيتي على وولفرهامبتون بهدف نظيف.

ترتيب ليستر سيتي وليفربول:

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

غيابات ليفربول:

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، وهندرسون بسبب إصابة في الركبة.

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة مشاركة تياجو ألكانتارا وفابينيو وتشامبرلين أمام ليستر سيتي، بعد عودتهما من الإصابة مؤخرا، حيث سيتوقف الأمر على الجاهزية البدنية.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي: "لن نشعر بالأسف على أنفسنا، وسنكون مستعدين بالقتال بكل قوة خلال المباريات المقبلة". وأضاف كلوب: "نحن فريق متجانس، كلما زادت أزمات الفريق، كلما اقتربنا من بعضنا بعضا، كان الأمر دائما على هذا النحو وسيظل هكذا في هذا النادي". وتابع كلوب: "ربما نحن نعتقد أننا في أسوأ موقف ممكن، لكن الموسم طويل ولم نلعب سوى 8 مباريات فقط، لذلك ستكون هناك الكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة". وقال كلوب: "لقد قلت دائما من أن يتعامل بشكل أفضل مع الأزمات التي تواجه، سيكون لديه فرصة أكبر لتحقيق النجاح، وهذا ما نريد أن نفعله". وأضاف: "لا أعتقد أن على اللاعبين إثبات أي شيئ أمام ليستر سيتي، نحن نتعامل مع المواقف الصعبة بشكل جيد، ولن نستسلم قبل خوض المباراة بسبب الغيابات، وسنحاول تحويل ذلك إلى حافز لنا". واستطرد: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، إذا فكرت في المباراة التالية قبل أن تلعب المباراة التي أمامك فلن يكون لديك فرصة في تلك المباراة". واختتم تصريحاته قائلا: "لا يوجد موسم لا تواجه في أي مشكلة مع الإصابات، لكن في حالتنا يختلف الأمر قليلا حيث تعرض الكثير من اللاعبين لإصابات خطيرة، وهذا يجعل الأمر صعبا علينا".

غيابات ليستر سيتي:

سيفقد فريق ليستر سيتي خدمات الثلاثي دانييل أماراتي وويلفريد نديدي وكاجلار سوينكو في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.