نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يشيد بنجم الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة بأسامة فيصل لاعب فريق شباب الزمالك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الفريق الأبيض بالأمس أمام نادي مصر وتسجيله هدف التعادل للزمالك عقب الدفع به.

وصعد الزمالك بالأمس لنصف نهائي كأس مصر عقب فوزه على نادي مصر بصعوبة بهدفين مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ميدو كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أسامه فيصل لاعيب كويس اوي عنده شخصيه وقوي سريع ما شاء الله عليه وبيتصرف في الكوره كويس تحت ضغط والجول اللي جابه صعب وفي وقت صعب.".