نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يطالب بتطوير التحكيم والإخراج وتعليمات المدربين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة أنه من الممكن أن يكون الدوري المصري هو الأقوى في الموسم المقبل.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الموسم القادم ممكن يبقى أقوى موسم في تاريخه فرق كتير بتستعد بشكل جيد البنك الأهلي عامل يادچيت كبيره سيراميكا نفس الكلام المصري بيتعاقد مع لاعيبه كويسه الاتحاد والاسماعيلي نفس الكلام".

وأضاف: "إنبي فرقه كويسه المقاولون والجيش ودجله واكيد الاهلي والزمالك وبيراميدز.. الجونة أخذ قرار بتخفيض ميزانيته والمقاصة نفس الكلام وأسوان بيواجه صعوبات كبيره في التعاقد مع لاعيبه مميزه".

وتابع: "دجله فرقه كويسه جدا ومعاهم مدرب ذكي جدا في التعامل مع اللاعيبه الشباب وعندهم أسلوب لعب مميز..الانتاج فرقه كويسه ومعاهم مدرب كبير".

واختتم :"‏٣ حاجات لازم يتطوروا مع الاستثمار وضخ الأموال الكبير الموجود دلوقتي في ‫الدوري المصري ١-الأداء التحكيمي ٢- الإخراج التليفزيوني والتصوير ٣- تعليمات المدربين للاعيبه وهما كسبانين بتضييع الوقت".