نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، عن سبب عدم مشاركة نجله مصطفى شوبير في مباراة الأمس، التي جمعت القلعة الحمراء وأبوقير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم" إن تسجيل أبو قير هدفا قبل نهاية الشوط الأول، هو ما جعل موسيماني يراجع حساباته مره أخرى.

وأضاف: "كان هناك اتفاقا على نزول مصطفى شوبير، بدلا من محمد الشناوي، من أجل تجهيز الحارس الصاعد، لكن النتيجة الصادمة للقاء بهدفين مقابل هدف، هي ما جعل الجنوب إفريقي يتراجع عن قراره، والتي تعتبر غير مطمئنة".

وواصل:"حافظ النادي الأهلي على معظم قوامه الأساسي، حيث لم يلعب في التشكيل الأساسي بمواجهة الأمس، سوى 3 لاعبين، وهم محمد الشناوي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم فقط، ولا يرى داعي لقلق جمهور الأهلي، بسبب أداء الفريق".

وتابع:" تحسن الأداء عندما دفع الجنوب إفريقي ببعض اللاعبين الأساسيين من مقاعد الاحتياطي، حيث تغير شكل الفريق إلى الأفضل من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص".

واستكمل:"ظهر السنغالي أليو بادجي، والأنجولي جيرالدو، بأداء سئ للغاية، وضع الفريق في مأزق كبير وهو بعيد تماما عن مستواهما المنتظر.. اطمأن الأهلي على مستوى بعض اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أدى رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" بعد نزوله بشكل جيد".