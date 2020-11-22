نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يختلف كثيرا عن موسيماني.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لقيادة الفريق الأبيض ضد نظيره الأهلي في مواجهة نارية يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع "باتشيكو" للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك والغائب عن خزينة بطولات الأبيض منذ 2002.

باتشيكو نجح في الصعود بالزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تخطي عقبة نادي مصر بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة المحلية.

ماذا قدم باتشيكو مع الزمالك حتي الآن؟

جايمي باتشيكو تولي تدريب الزمالك في 28 سبتمبر الماضي خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ لتولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي فريق الزمالك في 7 مباريات بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وهي أرقام متشابهة مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الذي قاد الفريق في 7 مباريات حتى الآن فاز في 6 وتعادل في واحدة مع بيراميدز فقط في الدوري المصري.

لعب الزمالك مع باتشيكو 3 مباريات في الدوري الممتاز فاز على حرس الحدود والإسماعيلي، وتعادل سلبيًا مع وادي دجلة، وأنهي الفريق البطولة المحلية بالمركز الثاني.

وقاد المدرب البرتغالي فريق الزمالك في مباراتين بكأس مصر، حيث فاز على سموحة 2-1 في دور الـ16 ثم الفوز على نادي مصر بنفس النتيجة في دور الثمانية، وسيواجه طلائع الجيش في الدور نصف النهائي للبطولة.

وصعد باتشيكو بالزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة الرجاء المغربي بالفوز عليه 1-0 ذهابًا، و3-1 في لقاء الإياب، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية.