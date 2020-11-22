نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اختيار الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم" فإن اختيار رضوان قرار جيد للغاية من جانب الإتحاد الأفريقي في ظل العدالة التحكيمية، وأتمنى له التوفيق في اللقاء المنتظر".

وأضاف:"ظهر القطبين أمام أبو قير للأسمدة ونادي مصر في مسابقة كأس مصر غير جيد، والسبب تركيز الفريقين في المباراة النهائية بدوري الأبطال وراء تراجع المستوى، ولكن الوضع سيختلف بعد عودة العناصر الأساسية في كل فريق".

وأعلن شوبير عن تشكيل الأهلي المنتظر وكان كالآتي: "محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي ومروان محسن".

وعلى الجانب الآخر توقع شوبير تشكيل الزمالك قائلاً : "محمد أبو جبل –أحمد عيد – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة – طارق حامد – فرجاني ساسي –أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – بن شرقي - مصطفى محمد".