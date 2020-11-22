السبت الحزين.. كبار أوروبا يسقطون في الدوريات المحلية

بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، كل هذه الفرق خيب آمال جماهيرها، بعدم تحقيق الفوز أمس، السبت.
ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مفاجآت السبت الكروي:
تعثر بايرن ميونخ:
سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام فيردر بريمن بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، علي ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الألماني موسم 2020-2021 "بوندزليجا" .
تقدم فريق بريمن في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق ماكسيميليانو أيجيستين ، وتعادل بايرن ميونخ عن طريق كومان في الدقيقة 62 .
ويستمر فريق بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة وتعادل بينما جاء فريق بريمن في المركز 9 التاسع برصيد 11 نقاط جمعهم من فوزين وخمس تعادلات وخسر مباراة واحده .
تعادل مخيب لـ ريال مدريد:
تعادل نادي ريال مدريد، مع نظيره فياريال، بهدف لمثلهما، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.
هدف ريال مدريد أحرزه المهاجم ماريانو دياز في الدقيقة الثانية برأسية رائعة، مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها زميله كارفخال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لـ فياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 17 في المركز الرابع، ورصيد فياريال للنقطة 19 في المركز الثاني.
هزيمة تاريخية لـ برشلونة:
فاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.
غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.
وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.
وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لفريق برشلونة أمام دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في الليجا، حيث سبق وأن واجه سيميوني برشلونة في 17 مباراة خسر، في 11 ، وتعادل في 6 آخرين.
سقوط مؤلم لـ مانشستر سيتي:
نجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين دون من المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف توتنهام الاول عن طريق سون في الدقيقة 5 من بداية الشوط الأول، وشهدت أول الدقائق سيطرة واضحة من جانب فريق توتنهام على الكرة.
وأضاع ديبروين لاعب مان سيتي هدف محقق في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية جاءت في ظهر زميله البرازيلي جيسوس وهو في مصيدة التسلل لتخرج الكرة وتحسب تسلل على الفريق السماوي.
وشهدت الدقيقة 15 هدفا ملغيا من جانب الحكم للاعب الإنجليزي كين بعد جملة رائعة من تمريرة سون .
وشهدت الدقيقة 26 هدفا ملغيا من جانب حكم اللقاء لصالح إيمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي بعدما لمست الكرة في يد زميله جيسوس ليرجع الحكم لتقنية الفار ويلغي الهدف لتصبح نتيجة الشوط الأول 1/0 لصالح فريق توتنهام.
وفي الشوط الثاني ، استطاع لوسيلسيو لاعب توتنهام إحراز الهدف الثاني والأخير لفريقه في الدقيقة 64 بعدما جاءت له من تمريرة رائعة من كين ثم سددها من بين رجلين حارس مانشستر سيتي.
وبهذه النتيجة ، تربع فريق توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة مؤقتًا، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر من ترتيب الدوري.
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