السبت الحزين.. كبار أوروبا يسقطون في الدوريات المحلية

شهد أمس، السبت، العديد من المفاجآت المدوية، حيث فشل كبار أوروبا في تحقيق الفوز في الدوريات المحلية (الألماني - الإسباني - الإنجليزي).

بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، كل هذه الفرق خيب آمال جماهيرها، بعدم تحقيق الفوز أمس، السبت.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مفاجآت السبت الكروي:

تعثر بايرن ميونخ:

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام فيردر بريمن بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، علي ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الألماني موسم 2020-2021 "بوندزليجا" . تقدم فريق بريمن في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق ماكسيميليانو أيجيستين ، وتعادل بايرن ميونخ عن طريق كومان في الدقيقة 62 .

ويستمر فريق بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة وتعادل بينما جاء فريق بريمن في المركز 9 التاسع برصيد 11 نقاط جمعهم من فوزين وخمس تعادلات وخسر مباراة واحده .

تعادل مخيب لـ ريال مدريد:

تعادل نادي ريال مدريد، مع نظيره فياريال، بهدف لمثلهما، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني. هدف ريال مدريد أحرزه المهاجم ماريانو دياز في الدقيقة الثانية برأسية رائعة، مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها زميله كارفخال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لـ فياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 17 في المركز الرابع، ورصيد فياريال للنقطة 19 في المركز الثاني.

هزيمة تاريخية لـ برشلونة:

فاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة ب في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني. غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين. وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لفريق برشلونة أمام دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في الليجا، حيث سبق وأن واجه سيميوني برشلونة في 17 مباراة خسر، في 11 ، وتعادل في 6 آخرين.

سقوط مؤلم لـ مانشستر سيتي: