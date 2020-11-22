ميار شريف أمام كايا كانيبي في نهائي جران كاناريا للتنس

تلتقي ميار شريف اليوم أمام اللاعبة الاستونية كايا كانيبي، وذلك في نهائي بطولة جران كاناريا للتنس بإسبانيا.

وتأهلت ميار إلى النهائي بعد تغلبها على الألمانية جولي نيمير في مباراة نصف النهائي بمجموعتين لمجموعة وحيدة في مباراة امتدت لما يقارب الثلاثة ساعات.

وشهد التصنيف العالمي الشهري للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضي. وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.

يذكر أن ميار كانت قد نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تشارك في المنافسات الرسمية ببطولة رولان جروس، إحدى البطولات العظمي في التنس.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن الرياضة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية من خلال الإنجازات التي تحققها على كل المستويات العربية، والقارية، والدولية، بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والروح التى يتحلى بها لاعبو مصر أثناء مشاركتهم فى مختلف المحافل، وتحقيقهم الفوز بالعزيمة والإصرار والاجتهاد والأداء الراقى".. جاء ذلك تعليقًا على فوز ميار شريف ببطولة تشارلستون الأمريكية بعد الفوز على منافستها كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة.

مشوار ميار في البطولة:

تأهلت البطلة المصرية إلى نصف النهائي بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للا شيء.

واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة.

وشهدت المباراة عودة ميار بعد تأخرها حيث كانت متأخرة في المجموعة الثانية بنتيجة5-4 ولكنها استطاعت تحويل الخسارة إلى فوز لتحسم هذه المجموعة لصالحها بنتيجة 7-5 ثم تفوز بالمجموعة الثالثة لتنهي المباراة بفوز بمجموعتين للا شيء.

وتدخل لاعبة مصر هذه البطولة بهدف تحسين تصنيفها لتدخل ضمن أفضل مائة لاعبة في العالم.

وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثاني عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.