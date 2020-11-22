استعدادا للدوري.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسماعيلية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في محافظة الإسماعيلية، بمران خفيف أقيم في السادسة والنصف صباح اليوم، على ملعب فندق الإقامة.

وخاض لاعبو الفريق مرانا خفيفا، اشتمل على بعض التدريبات البدنية وفك العضلات، لا سيما وأن الفريق لعب مباراة ودية مساء أمس أمام الإسماعيلي، على ملعب استاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف سجلهما شادي حسين وشريف دابو.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الاكتفاء بثمانية أيام في معسكر الإسماعيلية، ومنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يوم، وتناول الفريق وجبة الإفطار عقب نهاية المران، لينتهي المعسكر.

وتحدث عمرو حسن المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن معسكر فريقه المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على أن أهداف المعسكر تتحقق بشكل سريع ومتميز. وأكد عمرو حسن، أن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، قرر الدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم، أهدافه زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق الانسجام المطلوب. وشدد المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن هيثم شعبان قرر تغيير مكان المعسكر من الإسكندرية إلى الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا على سعادته بالاستجابة السريعة من اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني طوال الفترة الماضية. وأردف عمرو حسن قائلا: "بدأنا نلمس استجابة اللاعبين للخطط التدريبية وطرق اللعب، والكل اجتمع على هدف واحد هو تحقيق طموح النادي، في ظل توفير كافة الإمكانات من مجلس إدارة النادي". وتحدث مدرب سيراميكا كليوباترا عن الصفقات الجديدة قائلا: "كل اللاعبين المنضمين حديثا إضافة قوية جدا للفريق، في ظل استمرار عناصر مميزة مع النادي، نطمح لعمل توليفة جيدة بين كافة العناصر، للظهور بالشكل الأمثل، في الدوري الممتاز" خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا داخل ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز. وشمل المران جلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا مع اللاعبين، ثم بعض التدريبات البدنية، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريب خططي وتكتيكي، احتوى على تنفيذ بعض الجمل الفنية وكيفية التحرك داخل الملعب. ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي وديا على ملعب الدراويش، في الثالثة عصر غد السبت، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى في اليوم التالي أمام الاتصالات بالسادسة مساءً، على ملعب فندق إقامة الفريق. وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، استعدادًا للموسم الجديد خاض ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان النادي ضم اللاعب بشكل رسمي قادما من مصر المقاصة. وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مساء أمس ضم ميدو جابر لمدة 3 مواسم، وبعدها بساعات قليلة وصل اللاعب إلى معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله المدير الإداري وليد رمضان. وشارك ميدو جابر في المران كاملا، حيث رحب به هيثم شعبان المدير الفني للفريق في أول تدريباته مع النادي، داخل معسكر الفريق المغلق والمقام في الإسماعيلية. ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز. ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة 14، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية. وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، أمس حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق. ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

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