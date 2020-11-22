شوبير: مروان محسن ومصطفى محمد يقودان هجوم القطبين في نهائي دوري الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك قبل اللقاء المرتقب بينهما علي ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: الأهلى سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية وأليو يانج وقفشة وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن، مما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة أبو قير للأسمدة سوى الشناوى وياسر إبراهيم فقط من بداية المباراة."

بينما يخوض الزمالك نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد، ما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة نادى مصر سوى محمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى محمد فقط."

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا دوري الأبطال.

وقبل أيام من المباراة، سنستعرض أبرز التفاصيل الخاصة بـ رقم 7 بين فريقي الأهلي والزمالك في المباريات التي جمعت الفريقين على مر التاريخ.

7 هو أكبر عدد من الأهداف التي سجلتها مباريات القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، لم تُسجل مرة بل مرتين، وكان النادي الأهلي هو المنتصر في هاتين المباراتين.

واستطاع النادي الأهلي، تحقيق انتصار تاريخي على نادي الزمالك بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري، وذلك في السادس عشر من شهر مايو لعام 2002.

وتعد المباراة هي الأسوأ في ذاكرة عشاق نادي الزمالك، حين تلقى الفريق أكبر هزائمه من غريمه التقليدي، في ليلة تألق فيها خالد بيبو بتسجيله سوبر هاترك.