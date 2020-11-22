بيراميدز يعلن إصابة على جبر بفيروس كورونا

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة علي جبر مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

ويخضع علي جبر، للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، ثم يخضع لمسحة طبية جديدة في المرحلة المقبلة.

كان بيراميدز، أعلن تعافي لاعب الوسط نبيل عماد دونجا من الفيروس.

وعاد النجوم الدوليون في تدريبات فريق نادي بيراميدز، أمس، السبت، استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الأول وخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا، بعد الانضمام صباحا لمعسكر الفريق المقام بأحد فنادق القاهرة.