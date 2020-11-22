تحت شعار لا للتعصب.. انطلاق منافسات دورى الوزارات الأول

أعلنت وزارة الشباب والرياضة جدول ومواعيد دوري الوزارات الأول ، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

ويبدأ دوري كرة القدم اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وينتهي 30 من الشهر ذاته ، بينما يبدأ دوري التنس 29 من نفس الشهر وينتهي اليوم التالي له، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهد أمس برفقه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛ افتتاح الدوري، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب".

وفي كلمته ، أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الأول للوزارات ، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب ". وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل اهتمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي . ويقام الدوري خلال الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " الرياضة للمتعة والحياة "، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة . وأجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية ؛ عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم ، والسادة الحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش. وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والخارجية ، وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والإتصالات. وفي المجموعة الثالثة جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية ، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية . تخلل حفل الافتتاح ، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال . وعلي هامش الحفل ؛ أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ونجوم كرة القدم حضور الحفل .

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