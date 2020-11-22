نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لنجم تشيلسي بعد الفوز على نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الألماني الدولي تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، رقماً مميزاً، عقب فوز البلوز على نيوكاسل بثنائية دون رد.

وخطف تشيلسي فوزاً غالياً من ملعب سان جيمس بارك، على حساب نيوكاسل يونايتد، في افتتاح الجولة التاسعة من البريمييرليج.

ومرر فيرنر، تمريرة الهدف الثاني لزميله تامي أبراهام، بينما تكفل فيديريكو فيرنانديز، لاعب نيوكاسل، بتسجيل الهدف الأول ضد مرماه.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات "أوبتا"، فإن هذا هو الهدف رقم 11 الذي يساهم فيرنر في تسجيله، خلال المباريات العشر الأخيرة له مع تشيلسي في كافة المسابقات، بواقع 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن فيرنر انتقل إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من لايبزيج الألماني.